انتهت ملحق كأس العالم - كوستاريكا (1)-(0) نيوزلندا.. آخر المتأهلين للمونديال
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
يتواجه منتخبا كوستاريكا ونيوزلندا في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.
وتقام المباراة في قطر لخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى المونديال.
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نهاية الشوط الثاني
ق 77 نافاس يتصدى لتسديدة صاروخية
ق69 طرد كوستا بارباروسيس لاعب نيوزلاندا بعد اللجوء لتقنية الفيديو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب مخالفة في بداية الهجمة
ق39 جوووووووووول كريس وود يسجل التعادل
ق37 نيوزلندا تطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب
ق15 نافاس يمنع التعادل
ق13 تسديدة من ماثيو جاربيت بحثا عن التعادل ولكن أعلى العارضة
ق3 جووووووول كامبل يسجل الأول لكوستاريكا
انطلاق المباراة
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