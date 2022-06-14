تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا

دفع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بـ أحمد حمدي في التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة كوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية في إطار استعداد الأخير لكأس العالم 2022 في قطر.

ويشارك أحمد حمدي لأول مرة مع منتخب مصر بشكل عام.

وعاد محمد الشناوي حارس مرمى مصر للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما يلعب إبراهيم عادل وأحمد رفعت في هجوم منتخب مصر، بجانب مصطفى محمد.

وجاء تشكيل المنتخب كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – الونش – ياسر إبراهيم – عمر كمال

الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين – أحمد حمدي

الهجوم: إبراهيم عادل – مصطفى محمد – أحمد رفعت

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي - محمد إبراهيم – أيمن أشرف – محمد أبو جبل – أحمد سيد "زيزو" – أفشة – باهر المحمدي – كريم حافظ – أحمد عاطف – مصطفى شلبي.

ويغيب عن الفراعنة في المباراة الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

وخلال فترة التوقف الدولي الحالية خاض منتخب مصر مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، بعدما فاز على غينيا بهدف، وخسر من إثيوبيا بثنائية.