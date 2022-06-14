تشكيل تونس - فرجاني أساسي أمام اليابان.. والجزيري ومعلول على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 11:47
كتب : FilGoal
يقود فرجاني ساسي تشكيل منتخب تونس أمام منافسه الياباني في مواجهة الفريقين الودية استعدادا لكأس العالم 2022.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
علي معلول
النادي : الأهلي
ويعتمد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس على طه ياسين الخنيسي في هجوم نسور قرطاج فيما يتواجد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.
كما احتفظ القادري بعلي معلول لاعب الأهلي على مقاعد البدلاء وفضل منح الفرصة لعلي العابدي مدافع كان الفرنسي.
وجاء تشكيل منتخب تونس لمواجهة اليابان كالتالي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان
خط الدفاع: محمد دراجر_ منتصر طالبي_ علي العابدي
الوسط: عصام العيدوني_ فرجاني ساسي_ محمد علي بن رمضان
الهجوم: يوسف المساكني_ أنيس بن سليمان_ طه ياسين الخنيسي.
ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة في المونديال رفقة كل من فرنسا والدنمارك وأستراليا.
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