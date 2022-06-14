NBA – جولدن ستيت يهزم بوسطن ويخطف التقدم في سلسلة النهائي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

أندرو ويجينز - جولدن ستيت وايورز ضد بوسطن

تقدم جولدن ستيت واريورز في نتيجة المباريات بسلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA بعدما حقق الفوز على بوسطن سيلتيكس.

وفاز جولدن ستيت على بوسطن للمباراة الثانية على التوالي، لتصبح نتيجة السلسلة الآن 3-2 لصالح جولدن ستيت.

وقاد أندرو ويجينز فريقه جولدن ستيت لتحقيق الفوز بنتيجة 104-94 في المباراة التي أقيمت بصالة تشيز سينتر الخاصة بـ واريورز.

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وشهدت المباراة توقف رقم ستيفن كيري القياسي الخاص بتسجيل الثلاثيات في المباريات المتتالية، بعدما فشل في تسجيل أي تسديدة ثلاثية خلال اللقاء.

ليتوقف عند 223 مباراة متتالية نجح فيها كيري في تسجيل ثلاثية واحدة على الأقل.

أما ويجينز سجل في المباراة 26 نقطة والتقط 13 متابعة.

ويحتاج جولدن ستيت للفوز بمباراة واحدة فقط من المباراتين المقبلتين للتتويج باللقب، أما بوسطن يحتاج للفوز بالمباراتين.

وتقام المباراة السادسة بين الفريقين فجر يوم الجمعة المقبل في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، في صالة تي دي جاردن الخاصة بفريق بوسطن.

NBA جولدن ستيت وايورز بوسطن سيلتيكس
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