بينهم ثنائي الدرجة الثانية.. تعرف على جميع المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

كأس مصر

تخطى الزمالك عقبة الداخلية في ختام مباريات دور الـ32 من منافسات النسخة الحالية من كأس مصر.

وحول الزمالك تأخره لفوز بهدفين مقابل هدف واحد في الشوطين الإضافيين ليكمل عدد المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وتأهل كفر الشيخ ومنتخب السويس ثنائي الدرجة الثانية إلى ثمن نهائي الكأس بعد مفاجأة إقصاء كل من فاركو وفيوتشر.

أخبار متعلقة
الزمالك يُحبط مفاجأة الداخلية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة بلاتيني يعترف: تلاعبنا بقرعة كأس العالم 1998 فيفا يقرر تجربة تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في كأس العالم

وأصبحت الفرق المتأهلة لثمن نهائي النسخة الحالية من كأس مصر كالآتي:

- الأهلي

- الزمالك

- بيراميدز

- المصري

- الإسماعيلي

- إنبي

- سيراميكا كليوباترا

- الجونة

- مصر للمقاصة

- إنبي

- البنك الأهلي

- سموحة

- المقاولون العرب

- طلائع الجيش

- كفر الشيخ

- منتخب السويس

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرعة ثمن النهائي أو موعد إجرائها.

ووقت إعلان موعد مباريات دور الـ32 كشف الاتحاد المصري وقتها عن تحديد قرعة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات دور الـ32.

كأس مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة
أخر الأخبار
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها 2 ساعة | الكرة المصرية
محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط