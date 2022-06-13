بينهم ثنائي الدرجة الثانية.. تعرف على جميع المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر

تخطى الزمالك عقبة الداخلية في ختام مباريات دور الـ32 من منافسات النسخة الحالية من كأس مصر.

وحول الزمالك تأخره لفوز بهدفين مقابل هدف واحد في الشوطين الإضافيين ليكمل عدد المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وتأهل كفر الشيخ ومنتخب السويس ثنائي الدرجة الثانية إلى ثمن نهائي الكأس بعد مفاجأة إقصاء كل من فاركو وفيوتشر.

وأصبحت الفرق المتأهلة لثمن نهائي النسخة الحالية من كأس مصر كالآتي:

- الأهلي

- الزمالك

- بيراميدز

- المصري

- الإسماعيلي

- إنبي

- سيراميكا كليوباترا

- الجونة

- مصر للمقاصة

- إنبي

- البنك الأهلي

- سموحة

- المقاولون العرب

- طلائع الجيش

- كفر الشيخ

- منتخب السويس

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرعة ثمن النهائي أو موعد إجرائها.

ووقت إعلان موعد مباريات دور الـ32 كشف الاتحاد المصري وقتها عن تحديد قرعة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات دور الـ32.