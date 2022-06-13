التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا

يبدأ كيليان مبابي وكريم بنزيمة ثنائي هجوم فرنسا أساسيا في مواجهة كرواتيا ضمن مباريات الدوري الأمم الأوروبية.

بينما يقود لوكا مودريتش خط وسط كرواتيا.

ويستضيف منتخب فرنسا فريق كرواتيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: جول كوندي - إبراهيما كوناتي - بريسنيل كيمبيمبي - لوكاس ديني

خط الوسط: ماتيو جيندوزي - بوبكار كامارا - كريستوفر نكونكو - أدريون رابيو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيمة

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: إيفيكا إيفوسيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - مارتن إرليك - جوسيب سوتالو - جوسيب ستانيسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أنتي بوديمير - جوسيب بريكالو

ويحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب النمسا صاحب المركز الثاني.

أما فرنسا فتتذيل الترتيب برصيد نقطتين من خسارة وتعادلين.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بينما يهبط متذيل الترتيب إلى المستوى الثاني.