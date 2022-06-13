التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - كرواتيا - فرنسا - دوري الأمم الأوروبية

يبدأ كيليان مبابي وكريم بنزيمة ثنائي هجوم فرنسا أساسيا في مواجهة كرواتيا ضمن مباريات الدوري الأمم الأوروبية.

بينما يقود لوكا مودريتش خط وسط كرواتيا.

ويستضيف منتخب فرنسا فريق كرواتيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

أخبار متعلقة
دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تقفز للصدارة.. والبرتغال تخسر بأسرع هدف منذ 56 عاما دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تتعادل سلبيا مع إنجلترا.. ورقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخ ألمانيا دوري الأمم الأوروبية - تعادل هولندا وبولندا.. وتعادل قاتل لـ ويلز مع بلجيكا

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: جول كوندي - إبراهيما كوناتي - بريسنيل كيمبيمبي - لوكاس ديني

خط الوسط: ماتيو جيندوزي - بوبكار كامارا - كريستوفر نكونكو - أدريون رابيو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيمة

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: إيفيكا إيفوسيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - مارتن إرليك - جوسيب سوتالو - جوسيب ستانيسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أنتي بوديمير - جوسيب بريكالو

ويحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب النمسا صاحب المركز الثاني.

أما فرنسا فتتذيل الترتيب برصيد نقطتين من خسارة وتعادلين.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بينما يهبط متذيل الترتيب إلى المستوى الثاني.

دوري الأمم الأوروبية فرنسا كرواتيا
نرشح لكم
مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) كرواتيا.. جووووول أول استراحة محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول بايرن ميونيخ يعلن انضمام ريان جرافنبرخ أرسنال يضم لاعب البرازيل الشاب مارسيلو: لن أعتزل.. ونهائي 2022 كان الأكثر أهمية رغم عدم مشاركتي بلاتيني يعترف: تلاعبنا بقرعة كأس العالم 1998 لاعب بايرن الجديد: تين هاج حاول ضمي لمانشستر يونايتد ولكن تأثير جوارديولا – ليس الـ "بريميرليج" فقط.. كيف غير بيب الكرة الإنجليزية بأكملها
أخر الأخبار
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة 2 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) كرواتيا.. جووووول أول 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر ساعة | الكرة المصرية
استراحة كأس مصر - الزمالك (0)-(1) الداخلية.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا