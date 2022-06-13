شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:28
كتب : FilGoal
بعد 20 شهرا، أعلن الأهلي نهاية تعاقده مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي.
نستعرض أرقاما من مسيرة موسيماني مع الأهلي، من هنا
نرشح لكم
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. جووول التعادل بصاروخية سيف جعفر عن السحر وعدم النوم والسذاجة الكروية.. أبرز 10 تصريحات لـ موسيماني مع الأهلي تشكيل الزمالك – محمد طارق ويوسف نبيه ضمن 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية تشكيل الداخلية – سنغالي يقود الهجوم وقناوي ظهير أيمن أمام الزمالك خطاب الوداع من موسيماني إلى الأهلي وجمهوره: كنتم مصدر إلهام لي.. أتمنى أن نجتمع مجددا