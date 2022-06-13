شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - موسيماني

بعد 20 شهرا، أعلن الأهلي نهاية تعاقده مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي.

نستعرض أرقاما من مسيرة موسيماني مع الأهلي، من هنا

أخبار متعلقة
خطاب الوداع من موسيماني إلى الأهلي وجمهوره: كنتم مصدر إلهام لي.. أتمنى أن نجتمع مجددا وائل جمعة: موسيماني أصبح جزءا من تاريخ الأهلي.. ليست لدي مشكلة معه وهذا ما طلبته في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا
الأهلي بيتسو موسيماني الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. جووول التعادل بصاروخية سيف جعفر عن السحر وعدم النوم والسذاجة الكروية.. أبرز 10 تصريحات لـ موسيماني مع الأهلي تشكيل الزمالك – محمد طارق ويوسف نبيه ضمن 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية تشكيل الداخلية – سنغالي يقود الهجوم وقناوي ظهير أيمن أمام الزمالك خطاب الوداع من موسيماني إلى الأهلي وجمهوره: كنتم مصدر إلهام لي.. أتمنى أن نجتمع مجددا
أخر الأخبار
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة 50 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (1) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. 20 دقيقة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. جووول التعادل بصاروخية سيف جعفر 2 ساعة | الكرة المصرية
شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا