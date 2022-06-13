هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

كشف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة عن رغبته في انضمام روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ إلى جواره في النادي الكتالوني.

يأتي ذلك في وقت ارتباط لاعب الوسط الهولندي نفسه بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وقال دي يونج في تصريحات إعلامية: "إنه لاعب مذهل. واحد من الأفضل في العالم".

وأضاف "مستقبله مسألة تعود إليه، ولكن بالتأكيد سأود الحصول على ليفاندوفسكي في فريقي".

وبحسب "فوتبول إسبانيا" فإن عدم رغبة بايرن ميونيخ في بيع المهاجم البولندي هي العقبة الوحيدة في طريق الصفقة.

وقال ليفاندوفسكي إنه يريد الرحيل عن بايرن ميونيخ بحثا عن تجربة جديدة، إلا أن النادي يواصل التمسك الرسمي.

ويبقى عام وحيد في عقد ليفاندوفسكي، الذي سينتهي في يونيو 2023.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المهاجم البولندي وقع بالفعل على عقد مدته 3 سنوات براتب أسبوعي يقارب 200 ألف يورو، في صفقة ستكلف برشلونة حوالي 30 مليون يورو.

على الناحية الأخرى قد لا يظل دي يونج لاعبا في صفوف برشلونة، في ظل الوضع الاقتصادي للنادي من ناحية، ومطاردة مانشستر يونايتد لخدماته من الناحية الأخرى.

ويعتمد يونايتد على مدربه الجديد إريك تين هاج، الذي درب دي يونج في أوج تألقه مع أياكس.