لاعب بايرن الجديد: تين هاج حاول ضمي لمانشستر يونايتد ولكن

أوضح ريان جرافنبرخ لاعب أياكس أمستردام الذي ينتظر الإعلان رسميا عن صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ أنه رفض الانتقال الى مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يعلن بايرن ميونيخ حسم الصفقة الجديدة من صفوف أياكس امستردام خلال ساعات، وذلك بعد أيام من إعلان التعاقد الرسمي مع المغربي نصير مزراوي.

وقال جرافنبرخ في تصريحات لجريدة دي تيلجراف الهولندية إن إريك تين هاج مدربه السابق في أياكس ومدرب يونايتد الحالي حاول إقناعه بالانضمام للشياطين الحمر بدلا من بايرن ميونيخ.

وأكمل "مانشستر يونايتد ناد كبير جدا ولطيف. لكن كان لدي بالفعل شعور جيد حول الانتقال إلى بايرن وكنت قد أعطيتهم كلمتي".

وعن اللعب مع مزراوي في بايرن: "أحب حقيقة أن انضم للبافاري أيضًا. إنه أمر رائع دائمًا عندما تلعب في فريق جديد مع شخص تعرفه بالفعل".

وواصل "ستأتي والدتي للعيش معي في ميونيخ. وسيكون والدي هنا كثيرًا لرعاية باقي الأشياء، حتى أتمكن من التركيز بشكل كامل على كرة القدم".

وأتم الهولندي الشاب "أتمنى أن أجد منزلا في الأسابيع المقبلة. وإلا سأقضي الأسابيع القليلة الأولى في فندق".

يوم السبت وصل ريان جرافنبرخ لاعب أياكس إلى ميونيخ ليخضع للكشف الطبي قبل أن يوقع عقود انضمامه إلى بايرن، حسب قناة SPORT1 الألمانية.

وقال حسن صالح حميديتش مدير بايرن في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد وقع ريان لنا، أكملنا الصفقة ونحن سعداء جدا بوجوده معنا".

وأضاف "إنه أحد أكبر المواهب في أوروبا، كل الأندية الكبرى كانت تحاول ضمه".

لم يعلن النادي الصفقة عبر موقعه، لكن لاعب أياكس وقع على عقد يربطه بالبافاري لمدة 5 سنوات حتى عام 2027، حسب بيلد

من جهته، قال ريان لجريدة بيلد "بايرن فريق كبير. أعتقد أنه يجب عليك الفوز بألقاب كثيرة هنا. وهذا ما أتوقعه".

وأتم "أنا سعيد لوجودي هنا في ميونيخ الآن".

وأعلن بايرن التعاقد مع نصير مزراوي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي.

جرافنبرخ صاحب الـ20 عاما أسهم في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

وشارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 42 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6.

يذكر أن بايرن أعلن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير البالغ من العمر 36 عاما حتى صيف 2024.

فيما يرغب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خوض تجربة جديدة وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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