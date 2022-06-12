انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) المصري بالسلوم.. الأحمر إلى ثمن النهائي

يستضيف الأهلي فريق المصري بالسلوم على استاد الأهلي WE السلام ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويلعب الأهلي بدون لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي وخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية.

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نهاية المباراة

ق89 نزول بدر بانون بدلا من كريم فؤاد

ق82 مصطفى شوبير يحول تسديدة قوية إلى ركنية

ق76 نزول حسين الشحات وطاهر محمد بدلا من عبد القادر ومحمد شريف

ق73 حسام حسن يرفض هدية صلاح محسن

ق69 نزول محمود متولي وصلاح محسن بدلا من محمد محمود وزياد طارق

ق59 جووووول أحمد عبد القادر على يسار أحمد عبد الفتاح

ق57 تسديدة من حسام حسن أعلى العارضة

ق50 حسام حسن يهدر أخطر فرص اللقاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 بطاقة صفراء لمحمد محمود

ق31 تسديدة محمود وحيد من الركلة الحرة أعلى المرمى

ق29 تسديدة قوية من زياد طارق يتألق أمامها أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصري بالسلوم

ق22 تسديدة من كريم فؤاد من ركلة حرة ولكن يتألق حارس المرمى

ق10 مصطفى شوبير ينقذ تسديدة قوية من عبد الرحمن حماد

ق5 تسديدة قوية من أحمد عبد القادر ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة