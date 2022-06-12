انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) المصري بالسلوم.. الأحمر إلى ثمن النهائي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الأهلي

يستضيف الأهلي فريق المصري بالسلوم على استاد الأهلي WE السلام ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويلعب الأهلي بدون لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي وخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============.

نهاية المباراة

ق89 نزول بدر بانون بدلا من كريم فؤاد

ق82 مصطفى شوبير يحول تسديدة قوية إلى ركنية

ق76 نزول حسين الشحات وطاهر محمد بدلا من عبد القادر ومحمد شريف

ق73 حسام حسن يرفض هدية صلاح محسن

ق69 نزول محمود متولي وصلاح محسن بدلا من محمد محمود وزياد طارق

ق59 جووووول أحمد عبد القادر على يسار أحمد عبد الفتاح

ق57 تسديدة من حسام حسن أعلى العارضة

ق50 حسام حسن يهدر أخطر فرص اللقاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 بطاقة صفراء لمحمد محمود

ق31 تسديدة محمود وحيد من الركلة الحرة أعلى المرمى

ق29 تسديدة قوية من زياد طارق يتألق أمامها أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصري بالسلوم

ق22 تسديدة من كريم فؤاد من ركلة حرة ولكن يتألق حارس المرمى

ق10 مصطفى شوبير ينقذ تسديدة قوية من عبد الرحمن حماد

ق5 تسديدة قوية من أحمد عبد القادر ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

كأس مصر الأهلي المصري بالسلوم
نرشح لكم
مصطفى شوبير: الربط باسم والدي؟ لن أذهب لكل شخص لأطالبه بأن يشاهد مستواي الأهلي يطلب من وزير الرياضة الإعلان عن نتيجة تحقيقات أزمة نهائي دوري الأبطال مؤتمر قمصان: الخطة والتشكيل بالتواصل مع موسيماني.. جهازه بالكامل كان متواجدا عبد الرؤوف: لعبنا مباراة رائعة أمام الأهلي.. وأمر وحيد أحزنني من لاعبي المصري بالسلوم مصدر مقرب من موسيماني لـ في الجول: غيابه بالاتفاق مع الأهلي.. سيقود التدريب غدا في غياب موسيماني وظهور متولي وبانون.. الأهلي يتخطى المصري بالسلوم بهدف عبد القادر شباب الأبيض.. تعرف على ناشئي الزمالك في قائمة مباراة الداخلية إبراهيم حسن: المصري سيعود لشكله الجميل.. الجميع كان يحسد بورسعيد عليه
أخر الأخبار
مصطفى شوبير: الربط باسم والدي؟ لن أذهب لكل شخص لأطالبه بأن يشاهد مستواي 41 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يطلب من وزير الرياضة الإعلان عن نتيجة تحقيقات أزمة نهائي دوري الأبطال 47 دقيقة | الكرة المصرية
أفرغ الخزانة وطار نحو أرض الأحلام.. كيليني ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر قمصان: الخطة والتشكيل بالتواصل مع موسيماني.. جهازه بالكامل كان متواجدا ساعة | الكرة المصرية
عبد الرؤوف: لعبنا مباراة رائعة أمام الأهلي.. وأمر وحيد أحزنني من لاعبي المصري بالسلوم ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من موسيماني لـ في الجول: غيابه بالاتفاق مع الأهلي.. سيقود التدريب غدا ساعة | الكرة المصرية
في ذكرى هبوط العدالة.. صعود باليرمو للدرجة الثانية في إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية