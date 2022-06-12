انتهت في كأس مصر - المصري (2) - (1) المنصورة.. الشيخ يقتنص الفوز

الأحد، 12 يونيو 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والمنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر.

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نهاية المباراة

ق 82 جووول أحمد الشيخ يسجل هدف التقدم بعد عرضية متقنة من فريد شوقي

ق 73 جووول محمد عبد اللطيف جريندو يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 72 ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة عمرو مرعي من حازم هاني

ق 65 كريم العراقي يسدد بالرأس ولكن حارس المنصورة يتصدى

ق 58 جووول أحمد عبد العال يسجل الهدف الأول من ركلة الجزاء على يسار عصام ثروت

ق 57 الركلة تحتسب

ق 55 لمسة يد على إسلام أبو سليمة مدافع المصري.. ركلة جزاء تخضع لمراجعة تقنية الفيديو

ق 49 ركنية تصل إلى أوستن أموتو يسددها بالرأس ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6 الحكم يلغي قرار الطرد

الحكم يراجع قرار الطرد عبر تقنية الفيديو

ق 45+4 بطاقة حمراء.. إيزي إيميكا يغادر المباراة بعد تدخل على ضياء السيد

ق 45+3 مصطفى سلطان بدلا من هيثم لعيوني

ق 45 سقوط هيثم لعيوني لاعب المصري مصابا

ق 31 أموتو ينفرد مرة أخرى ولكن التسلل يوقفه.. هدف ملغي للمصري

ق 27 أوستن أموتو يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 22 أوستن أموتو ينفرد ولكن الراية توقف المحاولة

ق 12 تسديدة من أحمد عبد العال لاعب المنصورة من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى المصري بصعوبة

بداية المباراة

كأس مصر المصري المنصورة حسام حسن
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