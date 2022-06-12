انتهت في كأس مصر - المصري (2) - (1) المنصورة.. الشيخ يقتنص الفوز
الأحد، 12 يونيو 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والمنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----
نهاية المباراة
ق 82 جووول أحمد الشيخ يسجل هدف التقدم بعد عرضية متقنة من فريد شوقي
ق 73 جووول محمد عبد اللطيف جريندو يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 72 ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة عمرو مرعي من حازم هاني
ق 65 كريم العراقي يسدد بالرأس ولكن حارس المنصورة يتصدى
ق 58 جووول أحمد عبد العال يسجل الهدف الأول من ركلة الجزاء على يسار عصام ثروت
ق 57 الركلة تحتسب
ق 55 لمسة يد على إسلام أبو سليمة مدافع المصري.. ركلة جزاء تخضع لمراجعة تقنية الفيديو
ق 49 ركنية تصل إلى أوستن أموتو يسددها بالرأس ولكن الحارس يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+6 الحكم يلغي قرار الطرد
الحكم يراجع قرار الطرد عبر تقنية الفيديو
ق 45+4 بطاقة حمراء.. إيزي إيميكا يغادر المباراة بعد تدخل على ضياء السيد
ق 45+3 مصطفى سلطان بدلا من هيثم لعيوني
ق 45 سقوط هيثم لعيوني لاعب المصري مصابا
ق 31 أموتو ينفرد مرة أخرى ولكن التسلل يوقفه.. هدف ملغي للمصري
ق 27 أوستن أموتو يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 22 أوستن أموتو ينفرد ولكن الراية توقف المحاولة
ق 12 تسديدة من أحمد عبد العال لاعب المنصورة من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى المصري بصعوبة
بداية المباراة