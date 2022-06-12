لابورتا: جافي قريب من التجديد.. وهذا موقف ديمبيلي

شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن جافي لاعب الفريق أصبح قريبا جدا من تمديد تعاقده مع النادي.

وينتهي عقد جافي بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

اللاعب صاحب الـ 17 عاما شارك مع برشلونة في الموسم المنقضي في 47 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة ماركا: "متفائلون بتمديد عقد جافي لأننا نريد نريد بقائه ومتحمسون بشأنه لأنه أحد أبناء أكاديمية النادي".

وتابع "اللاعب ووكيله الذي نعرفه يريدون أيضا البقاء في برشلونة ونحن قريبون من الوصول لاتفاق".

وأضاف "ديمبيلي لديه عرض ليبقى ولكن ليس لدينا أخبار حول موافقته ولم يصلنا أي رد منه".

ديمبيلي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل والمؤشرات تشير إلى عدم نيته على الموافقة على عرض برشلونة.