انتهت دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا (0)-(0) إيطاليا.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية - المستوى الأول انتهت 20:45

ويحتل بطل أوروبا صدارة المجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 4 نقاط من الفوز على المجر والتعادل مع ألمانيا.

ويتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطة واحدة من الخسارة ضد المجر والتعادل مع ألمانيا.

ويلتقي طرفا نهائي يورو 2020 على ملعب مولينو ستديوم الملعب الخاص بنادي ولفرهامبتون.

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نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة من لوكاتيلي من داخل منطقة الجزاء يبعدها رامسديل لركنية ببراعة.

ق 24: آرون رامسديل يمنع هدفا محققا من إيطاليا، عرضية من دي لورينزو وتسديدة تونالي يبعدها الحارس بقدمه.

ق 7: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من ماونت ترتطم بالقائم

ق 4: تمريرة خاطئة من دوناروما لم يستغلها تامي أبراهام وسدد في الشباك الخارجية.

ق 3: فيراتسي يهدر الأول بتسديدة مرت بجوار القائم

بداية اللقاء