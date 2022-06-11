انتهت دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا (0)-(0) إيطاليا.. تعادل سلبي
السبت، 11 يونيو 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
ويحتل بطل أوروبا صدارة المجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 4 نقاط من الفوز على المجر والتعادل مع ألمانيا.
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية - تعادل هولندا وبولندا.. وتعادل قاتل لـ ويلز مع بلجيكا التشكيل - إنجلترا تعتمد على ثنائي الكالتشيو أمام إيطاليا.. ومدافع جديد للأتزوري فرنسا منبع المواهب.. ريال مدريد يضم تشواميني من موناكو حوار - صلاح: استحققنا الفوز بدوري الأبطال وأعمل بنصيحة فينجر.. وهذا موقفي من الكرة الذهبية مواعيد مباريات اليوم السبت 11-6-2022.. مواجهات نارية في دوري الأمم تقرير: أزبيليكوتا يطيح بـ ألفيس من برشلونة كرواتيا تنقذ فرنسا.. أبطال العالم بلا فوز للمباراة الثالثة على التوالي بالتعادل مع النمسا تقرير: أرسنال يهدد مخطط برشلونة للتعاقد مع رافينيا