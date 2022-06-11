في مباراة تألق مهاجم فيوتشر.. فلسطين بالعلامة الكاملة بخماسية على اليمن

السبت، 11 يونيو 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

فلسطين X اليمن

حقق منتخب فلسطين الفوز على اليمن بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب المركز الرياضي بـ مونغوليا في الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا.

وتصدر منتخب فلسطين المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الفلبين عن تايلاند صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد اليمن عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق نقطة عن مونغوليا صاحب المركز الأخير.

المباراة شهدت مشاركة رباعي من الدوري المصري بشكل أساسي وهم محمد صالح مدافع إيسترن كومباني، وياسر حمد مدافع المصري، ومحمود وادي مهاجم بيراميدز، ومصعب البطاط ظهير سيراميكا كليوباترا.

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وشهد الشوط الثاني مشاركة صالح شحادة مهاجم فيوتشر.

وتقدم عدي الدباغ بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14، قبل أن ضيف زميله محمد باسم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف محمد يامين الهدف الثالث.

وتولى البديل صالح شحادة تسجيل الهدف الرابع والهدف الخامس لفلسطين.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس آسيا 2023 بشكل مباشر، كما يتأهل أفضل 5 منتخبات صاحبة مركز ثاني ضمن المجموعات الستة في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

وتسعى فلسطين إلى تحقيق التأهل الثالث تاريخيًا -وعلى التوالي- إلى نهائيات كأس آسيا بعد أن سجلت حضورها في نسختي 2015 و2019.

بينما حضر اليمن لمرة وحيدة في النسخة السابقة على أرض الإمارات، حاله حال الفلبين.

فلسطين اليمن تصفيات كأس آسيا
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