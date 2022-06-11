مواعيد مباريات اليوم السبت 11-6-2022.. مواجهات نارية في دوري الأمم
السبت، 11 يونيو 2022 - 10:26
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم السبت الموافق 11 من يونيو 2022 مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.
ويلعب منتخب هولندا مع بولندا في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.
ويلتقي منتخب إنجلترا مع إيطاليا في قمة الجولة في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.
ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على المجرب في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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