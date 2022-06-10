مواعيد مباريات الجمعة 10-6-2022.. استئناف دوري الأمم الأوروبية

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

كيليان مبابي منتخب فرنسا

تستأنف اليوم الجمعة الموافق 10 من يونيو 2022 مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري الأمم الأوروبية

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تستضيف النمسا منتخب فرنسا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

بينما تحل كراوتيا ضيفة على الدنمارك في نفس التوقيت.

وتنقل مباريات مسابقة دروي الأمم الأوروبية عبر قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يوتيوب.

مباراتين وديتن

يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع باراجواي في الواحدة ظهرا.

فرنسا كرواتيا تونس
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