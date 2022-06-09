انتهت مجموعة مصر – غينيا (1)-(0) مالاوي.. نهاية المباراة

الخميس، 09 يونيو 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ومالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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نهاية المباراة

ق. 91 جوووول قااااتل لـ غينيا عن طريق نابي كيتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 خطأ كبير من حارس غينيا بد خروج خاطئ في عرضية وسقطت الكرة من يده، وكاد يستغله مهاجم مالاوي في تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا غينيا مالاوي
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