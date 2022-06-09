انتهت مجموعة مصر – غينيا (1)-(0) مالاوي.. نهاية المباراة
الخميس، 09 يونيو 2022 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ومالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
نهاية المباراة
ق. 91 جوووول قااااتل لـ غينيا عن طريق نابي كيتا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 45 خطأ كبير من حارس غينيا بد خروج خاطئ في عرضية وسقطت الكرة من يده، وكاد يستغله مهاجم مالاوي في تسجيل الهدف الأول.
بداية المباراة
نرشح لكم
سيناريوهات تأهل وصدارة منتخب مصر.. هل نندم على الهزيمة أمام إثيوبيا؟ مجموعة مصر – كيتا ينتصر لـ غينيا على مالاوي في +91 ويشعل الترتيب لا شيء على الإطلاق.. منتخب مصر يتذيل المجموعة بالخسارة أمام إثيوبيا وائل جمعة: كيروش صنع شيئا من لا شيء بمجموعة لاعبين مستحيل أن تصل لما تحقق انتهت في تصفيات كأس أمم إفريقيا - إثيوبيا (2) - (0) مصر تشكيل إثيوبيا – بيكلي أمام مدربه السابق.. وبانوم يقود الوسط أمام مصر بركات: لا يجب الحكم على المنتخب بعد مباراة واحدة للجهاز الفني استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في مالاوي