عمر هشام: فويجت كان يثق في المحترفين والمصريون ظلموا معه

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 16:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر هشام - الزمالك - كرة سلة

يرى عمر هشام لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة إن اللاعبون المصريون قد تعرضوا للظلم في عهد المدرب ويل فويجت الذي قاد الزمالك في النصف الثاني من الموسم.

وقال هشام في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بدأنا المعسكر بالأمس وكان عبارة عن قياسات وبدأنا في وضع النقاط والحروف لتثبيت المفاهيم التي وضعناها من قبل".

واستمر "سيكون لدينا دافعا كبير في مباراة السنغال لأننا خسرنا في المباراة الأولى على ملعبهم لذلك سنحاول الفوز بالمباريات الثلاثة المقبلة".

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وتابع "في بطولة إفريقيا قابلنا بعض سوء الحظ في الإصابات مثل أنس أسامة الذي أصيب في أول مباراة، كل مدرب يكون له نظام مختلف عن الآخر وأحمد مرعي كان يقوم بعمل رائع ولكن سوء الحظ جعلنا نخسر أكثر من لاعب في أكثر من مركز والآن لدينا نظام مختلف والهدف مختلف لأن التصفيات تختلف عن بطولة إفريقيا".

وواصل "الآن أيضا لدينا عاصم مرعي الذي لم يتواجد في بطولة إفريقيا وأنس أسامة سليم وسيتواجد وسيكون الفريق كامل وحظوظنا ستكون كبيرة في الوصول لكأس العالم".

وأضاف "لا أحب الحديث عن شيء قد انتهى بالفعل الموسم الماضي كنا أكثر ناس حزنا بعدم تحقيق بطولات مع نادي الزمالك ولكن اللاعبين حاولوا بقدر استطاعتهم ولكن كان هناك أكثر من شيء أولا تغيير المدربين وخصوصا المدرب الثاني الذي لم نوفق معه ومع الأول لم يكن أنس أسامة قد عاد من الإصابة".

وأردف "المدرب الثاني لم يكن التناغم بيننا على أحسن حال وكان يعتمد بشكل أكبر على المحترفين لذلك اللاعبون المصريون تعرضوا للظلم بعض الشيء معه وفي النهاية هو موسم وانتهى وأملنا في الموسم المقبل مع عاصم مرعي الذي سيكون إضافة كبيرة لنا وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى العمل معه".

وأتم "أتممنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين سيقدمون الإضافة لنا ونتمنى أن نحقق نتائج مختلفة في الموسم المقبل وأن نعوض الجماهير على الإخفاق في الموسم الحالي".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدور الثاني من المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد شارك في المرحلة الأولى والتي أقيمت في السنغال وتمكن خلالها من حصد 5 نقاط.

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