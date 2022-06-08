كرة سلة - مدرب مصر: لا تعارض بين منصبي في المنتخب واليابان.. وأعد المشجعين بأن نسعدهم

شدد روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة على سعادته بوجوده في ذلك المنصب كما أكد على أن الهدف الأساسي لوجوده هو الوصول لكأس العالم.

وقال رانا خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بوجودي هنا، اليوم هو الأول في المعسكر التدريبي هي بداية جديدة ولدينا لاعبون جدد وأنا سعيد بتلك البداية".

واستمر "سعداء بتواجد الجماهير وبكوننا سنلعب على ملعبنا ولكن نحن لا نفكر في الفرق الأخرى وخصوصا السنغال التي تعتبر الأفضل على الورق ولكن نحن نفكر في كيفية تطوير مستوانا واجتمعنا وتحدثنا عن المشاكل التي واجهتنا خلال الدور الأول، ننتظر أن يكون للجماهير دور كبير ولكن تركيزنا الأكبر عن التفكير في كيفية تحسين أنفسنا".

وتابع "الإصابات جزء من اللعبة كان لدينا إصابات في المرحلة الأولى وتمكنا من التعامل معهم ومع إصابة هيثم كمال سيكون صعب تعويضه وسنفتقده ولكن أيضا سيتواجد معنا عناصر أخرى مميزة مثل عاصم مرعي وهو أحد أفضل اللاعبين المحترفين وأتمنى أن تكون العناصر الجديدة إضافة قوية للفريق".

وشدد "الهدف الأساسي لنا هو الوصول لكأس العالم ولكننا نهدف أيضا للتحسن يوم بعد يوم ولدينا ثلاثة مبارياة ودية قبل خوض التصفيات وهدغنا أن نصل لمباراة السنغال في أفضل مستوى".

وأجاب رانا عن سؤال ممثل FilGoal.com حول قدرته على تحقيق التوازن بين منتخب مصر وفريق كيوتو هاناريز اليابابني قائلا: "عقدي في اليابان يبدأ في شهر سبتمبر أي بعد المرحلة الثالثة وسيتبقى مرحلة واحدة فقط لذلك لا يوجد معارضة".

وأكمل "منذ أن توليت مسؤولية تدريب مصر فريق العمل بالكامل كان يتابع معي يوم بعد يوم وأرى كل شيء وأشاهد كل المباريات ونتحدث بشكل يومي والأمر لا يقتصر فقط على متابعة اللاعبين المصريين في الدوري ولكن أتابع جميع المواهب المصرية في العالم كله، اليوم لدينا لاعبين أو ثلاثة من دوري الجامعات في أمريكا وكندا وأتابع أكثر من لاعب آخر من الممكن أن ينضموا إلينا في المرحلة المقبلة لذلك لا يوجد أي تأثير من حيث فكرة أن أتولى تدريب فريقين، لدينا فريق عمل كبير جدا في مصر وفي أمريكا والجميع يعمل ويتابع معي".

وأضاف "الأسبوع الأول من الاستعدادات سيكون في صالة حسن مصطفى في القاهرة وبعدها سنذهب إلى برج العرب ولكن سيكون هناك تصفية لعدد من اللاعبين قبل ذلك، الاتحاد المصري عمل بشكل جيد لإعدادنا وجهز مباريات ودية قوية وستكون فترة إعداد جيدة".

وتابع "بالنسبة لآدم ليديدا أعرفه منذ أن كنت في كندا ولكن لم أكن أعرف إنه مصري حتى توليت تدريب منتخب مصر فبدأت بالتواصل معه وسرنا في الإجراءات من أجل أن يلعب وهو من المسددين في الدوري وأيضا يدافع بشكل مميز وهذا من الأشياء التي فاجئتني".

وأتم "أرسل تحيتي لجميع المشجعين وأنا سعيد جدا بردود الفعل التي أواجهها في الشوارع وفي كل مكان، كل من قابلتهم في أمريكا تحدثت معهم عن سعادتي بتجربة تدريب مصر وباللاعبين وفريق العمل واتحاد الكرة والدعم الذي نلقاه وأعد الجماهير بأن نكون عند حسن ظنهم وبأن يكونوا سعداء دائما".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدور الثاني من المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد شارك في المرحلة الأولى والتي أقيمت في السنغال وتمكن خلالها من حصد 5 نقاط.