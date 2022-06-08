فييرا: وافقت على تدريب إنبي لإيماني بمشروع النادي.. وتلك أسباب رحيلي عن الزمالك

تحدث جورفان فييرا مدرب إنبي عن أسباب موافقته على تدريب الفريق خلال الفترة الحالية، كما تحدث عن أسباب رحيله عن تدريب الزمالك في وقت سابق.

وأعلن إنبي تعيين البرتغالي جورفان فييرا مدربا للفريق لمدة موسم ونصف.

وقال فييرا في تصريحات عبر قناة المحور: "خبر وفاتي انتشر بسرعة كبيرة جدا، أحد أصدقائي في الأردنت اتصل بي وأرسل لي ذلك الخبر الكاذب، وبدأ هاتفي في تلقي المزيد والمزيد من الرسائل والبعض اتصل بزوجتي لتعزيتها وهي كانت تجلس بجانبي، لذلك كان علي أن أسجل رسالة صوتية وأقول للناس شكرا لكم، هذه الشائعات وصلت إلى البرازيل ووصلت إلى والدتي التي دخلت في حالة من الصدمة".

واستمر "الأمر كان به بعض الإجيابية لأرى كم يحبني الناس من مصر والعراق أيضا وأرى أن هذه هي أفضل هدية يمكن أن أتلقاها، إذ إنني مررت على العديد من الدول في مسيرتي التدريبية وتركت بصمة وأرى أن الناس لا يزالون يتذكرونني".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وفاة المدرب خلال الأشهر الماضية ولكنه خرج عبر حسابه على إسنتاجرام ونفى تلك الشائعات بنفسه.

وتحدث فييرا عن تصريحات فرج عمر في وقت سابق والتي اتهمه خلالها بالإسائة لمصر: "أحد أصدقائي من العراق يعيش في السويد كنت أتحدث معه ولم أذكر شيئ خاص ولكن كنا نتحدث عن النتائج لأنني عندما دربت سموحة كان لدي خمس انتصارات متتالية ولكن بعد حدوث بعض النتائج السلبية كنت أتحدث معه عن كيفية حدوث ذلك لأن الصورة تغيرت تماما من قبل ناس أعرفهم تمام".

وواصل "تم عمل بعض المقاطع الصوتية لي ووضعت بجانب بعضها البعض بطريقة أو بأخرى في التسجيل هذا أمر سهل الحدوث ولكن هذا كان في الماضي ولا أود الحديث عن هذا الكلام ولكن بالطبع هذا لم يحدث لماذا أقول كلام سيء عن دولة استقبلتني وفتحت أبوابها لي، أنا عملي فقط عن كرة القدم لماذا أتحدث خارجها ولكن لسوء الحظ البعض يخلط الملح بالسكر".

وكان فرج عامر رئيس سموحة الأسبق قد أقال فييرا من تدريب الفريق لقوله لأنه قال بأن بعض التسجيلات قد وصلته منسوبة للمدرب وهو سيء إلى مصر.

وأكمل "تجربتي مع الزمالك كانت رائعة وكان لدي مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن كان رئيس النادي السيد ممدوح عباس وكانت الأمور تسير بشكل غير جيد ولكن كنت أتفهم الأمور وكنت أحاول أن أجمع الأمور لكي نفهم بأننا يجب أن نحافظ على النتائج لكي نحافظ على المكتسبات".

"بعد التأهل في دوري الأبطال على حساب سان جورج في آخر دقيقة على الرعم من صعوبتها كل شيء كان جيد بالنسبة لي ولكن بعد ذلك ذهبت إلى ممدوح عباس وطلبت تجديد عقدي وأخبرني بأنه سيفعل ذلك ولكن علي أن انتظر وهذا ما فعلته ولكن لم يجدد أحد عقدي وأنت تعرف في تلك الفترة كانت الثورة وكل شيء توقف ولم أكن أعرف إلى مدى سأبقى ولذلك قررت الرحيل كنت أعرف وجود صعوبات حول تجديد العقد ولكن لم يكن هناك شيئا شخصيا ولكن وقتي في الزمالك كان رائعا ولا يمكن أن أنساه".

وأضاف "قبلت مسؤولية تدريب إنبي لأنني أؤمن بمشروع النادي واندهشت بوجود رئيس مميز للنادي هو شخص محترف ويعرف ماذا يريد ولديه خطط تحفذ المدرب على الاستمرار، المدربين يحتاجون إلى تسهيلات لاتمام عملهم من حيث الإدارة والماليات والدعم وفي إنبي يمكنك أن تجد كل شيء".

وشدد "إنبي لديه تاريخ في صناعة اللاعبين وأنظر إلى عدد اللاعبين الذين خرجوا من النادي وأنظر إلى كم اللاعبين الذين قدمهم النادي لمنتخب مصر مثل محمد أبو جبل ومحمد مجدي أفشة".

وأردف "سأعمل مع اللاعبين الشباب بنسبة 100%، عندما عملت في الزمالك على سبيل المثال أنا من صعدت يوسف أوباما للفريق الأول وفي الإسماعيلي أيضا صعدت محمد بيومي لذلك يجب أن نمنح فرصة للاعبين الشباب، لسوء الحظ كرة القدم تعتمد على النتائج لذلك العديد من الفرق لا تريد أن تصعد اللاعبين الشباب للفريق الأول لأنهم يريدون تحقيق الفوز ولكن في بعض الأحيان يكونون مميزون لذلك لماذا لا نجربهم ونشركهم بناء على الظروف والإمكانيات والقدرات".

ويستعد إنبي لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ 22 من الدوري المصري في المباراة التي سيقود خلالها فييرا الفريق لأول مرة يوم 18 يونيو المقبل.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.