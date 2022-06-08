مواعيد مباريات الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر ضد تنزانيا ومواجهات قوية في أوروبا

تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية ودوري الأمم الأوروبية.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

يحل منتخب الجزائر ضيفا على تنزانيا في تمام الساعة 6:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ويلعب منتخب السودان مع الكونغو الديموقراطية في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ويلتقي منتخب الجابون مع موريتانيا في تمام الساعة 6:00 مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب منتخب الكاميرون مع بوروندي في تمام الساعة 3:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

دوري الأمم الأوروبية.

يلعب منتخب بلجيكا مع بولندا في تمام الساعة 8:45 على تطبيق وموقع UEFA TV.

ويلتقي منتخب ويلز مع هولندا في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.

ويحل منتخب أوكرانيا ضيفا على إيرلندا في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.

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