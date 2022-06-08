مواعيد مباريات الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر ضد تنزانيا ومواجهات قوية في أوروبا
الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 10:07
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية ودوري الأمم الأوروبية.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
يحل منتخب الجزائر ضيفا على تنزانيا في تمام الساعة 6:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
ويلعب منتخب السودان مع الكونغو الديموقراطية في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
ويلتقي منتخب الجابون مع موريتانيا في تمام الساعة 6:00 مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.
ويلعب منتخب الكاميرون مع بوروندي في تمام الساعة 3:00 مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
دوري الأمم الأوروبية.
يلعب منتخب بلجيكا مع بولندا في تمام الساعة 8:45 على تطبيق وموقع UEFA TV.
ويلتقي منتخب ويلز مع هولندا في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.
ويحل منتخب أوكرانيا ضيفا على إيرلندا في تمام الساعة 8:45 عبر تطبيق وموقع UEFA TV.
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