تنس طاولة - بتروجت يعلن ضم التوأم الهضيبي من الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة جمال فوزي، التعاقد رسميا مع مروة الهضيبي وشقيقتها التوأم مريم، لاعبتي النادي الأهلي لتنس الطاولة، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعبتان على عقود النادي البترولي.

وصعد نادي بتروجت إلى الدوري الممتاز لتنس الطاولة هذا الموسم، ونجح فى تدعيم صفوفه بالتوأم في صفقة انتقال حر، ليكونا إضافة للفريق الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد.

مريم الهضيبي هي المصنفة رقم 41 على مستوى العالم للسيدات، وسبق لها الحصول على بطولة إفريقيا للسيدات، وفازت مع النادي الأهلي بجميع بطولات الفرق، والدوري محليا وإفريقيا وعربيا.

ومن المقرر أن تشارك مريم مع المنتخب القومي للسيدات، المكون من هنا جودة ودينا مشرف في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط القادمة، والتي ستقام في الجزائر.

أما مروة الهضيبي فهي المصنفة رقم 10 عالميا تحت 18 سنة في سبتمبر 2018، وهي إحدى اللاعبات المشاركات في أولمبياد الشباب تحت 18 سنة بالأرجنتين، وحصلت على جميع بطولات أفريقيا للناشئين في المراحل العمرية المختلفة، تحت 15 سنة مرة، وتحت 18 سنة 4 مرات، وتحت 21 سنة مرتان.

كما حصلت على بطولة الألعاب الأفريقية تحت 18 سنة، وحصدت الميدالية البرونزية في زوجي السيدات موسم 2020-2021، وحصلت مع النادي الأهلي على جميع بطولات الدوري والفرق محليا وعربيا وأفريقيا.