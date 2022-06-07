تعثر جديد للمنتخبين.. كين يخطف التعادل لـ إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

ألمانيا ضد إنجلترا - دوري الأمم الأوروبية

فشل منتخب ألمانيا في تحقيق الفوز على إنجلترا للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل بهدف لكل منهما في دوري الأمم الأوروبية.

وخطف هاري كين التعادل لإنجلترا قبل نهاية اللقاء أمام ألمانيا على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويصبح ذلك التعادل هو التعثر الثاني للمنتخبين بعد التعثر خلال الجولة الافتتاحية من البطولة.

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ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى نقطتين من التعادل مع كل من إيطاليا وإنجلترا، بينما حصد الأسود الثلاثة نقطتهم الأولى بعد خسارة الافتتاح أمام المجر.

وحافظ منتخب إنجلترا على رصيده بلا هزيمة من ألمانيا للمباراة الثالثة على التوالي منذ نوفمبر 2017، إذ تعادل الفريقان سلبيا وديا في ذلك التوقيت قبل أن يفوز الأسود الثلاثة في اليورو بهدفين في اليورو في 2022.

وصف المباراة

باغت كاي هافيرتز دفاعات إنجلترا مبكرة في الدقيقة الأولى بتسديدة قوية ولكن تصدى لها بيكفورد.

وسدد هاري كين تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة ولكن تصدى لها مانويل نوير بثبات.

وتوقف اللقاء في الدقيقة التاسعة بسبب إصابة كيفن فيليبس وتم استبدال اللاعب في الدقيقة الرابعة عشر اضطراريا.

وسجل جوناس هوفمان أول أهداف اللقاء في الدقيقة 23 قبل أن يتم إلغاء الهدف من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول في الدقيقة 53 بعد احتساب ثماني دقائق وقت بدل من ضائع بسبب إصابة كيفن فيليبس.

ونجح هوفمان في الشوط الثاني في تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعد أن احتسب هذه المرة في الدقيقة 51.

واستلم هوفمان الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية على يسار بيكفورد.

وكثف منتخب إنجلترا محاولاته من أجل إدراك التعادل وسدد هاري كين الكرة في الدقيقة 60 ولكن ارتطمت في الدفاع.

وتحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة من نيكو شلوتيربيك لهاري كين وتم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ونجح هاري كين في تسجيل التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 88 وقبل نهاية الوقت الأصلي.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من التعادل مع كل من إيطاليا وإنجلترا، بينما حصد الأسود الثلاثة نقطتهم الأولى بعد خسارة الافتتاح أمام المجر.

ويتصدر منتخب إيطاليا الترتيب بـ 4 نقاط يليه المجر بثلاث نقاط.

دوري الأمم الأوروبية ألمانيا إنجلترا
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