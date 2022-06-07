دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تفوز على المجر بثنائية وتتصدر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

إيطاليا - المجر

ارتقى منتخب إيطاليا إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر بنتيجة 2-1.

وسجل ثنائية إيطاليا: نيكولو باريلا ولورينزو بيليجريني، فيما سجل جانليوكا مانشيني هدف المجر بطريقة عكسية.

فوز رفع رصيد الأتزوري إلى 4 نقاط في الصدارة بعدما تعادل في افتتاح المجموعة مع ألمانيا بهدف لكل فريق.

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وسيحل منتخب إيطاليا ضيفا على إنجلترا في الجولة المقبلة بعدما تعادل الأسود الثلاثة مع ألمانيا بهدف دون رد.

فيما يستضيف منتخب المجر على ملعبه نظيره الألماني، وكلا المباراتين تقام يوم 11 يونيو المقبل.

التشكيل

بدأ روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا بثلاثي هجومي مكون من ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري وويلفريد جنونتو الذي شارك كبديل ضد ألمانيا وأصبح أول لاعب من مواليد 2003 يمثل إيطاليا.

بينما بدأ دومينيك سوبوسلاي مع المجر بعدما قادهم للفوز على إنجلترا في المباراة السابقة.

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وصف المباراة

بدأ منتخب إيطاليا اللقاء على ملعب دينو مانزويتي في تشيزينا بإيطاليا محاولا تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 21 تصدى الحارس لرأسية جانليوكا مانشيني، جاء رد الضيوف بعد 5 دقائق بتسديدة من رولاند سالاي أبعدها جانليويجي دوناروما ببراعة.

في الدقيقة 30 أرسل ليوناردو سبيناتزولا عرضية أودعها نيكولو باريلا في الشباك.

وأصبح باريلا أفضل هداف لإيطاليا تحت قيادة روبرتو مانشيني برصيد 8 أهداف بالتساوي مع أندريا بيلوتي وتشيرو إيموبيلي.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول وبالطريقة ذاتها عزز لورينزو بيليجريني النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

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كاد سالاي أن يسجل هدفا في الشوط الثاني برأسية لكن كرته تصدى لها دوناروما بسهولة في الدقيقة 53.

وتقلص الفارق بهدف عكسي سجله جانليوكا مانشيني بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 61.

الدقائق التالية شهدت محاولات على استحياء من الطرفين دون تهديد حقيقي.

وفي الدقيقة 88 كاد البديل مانويل لوكاتيلي أن يسجل بتسديدة قوية أبعدها الحارس عن مرماه، لتنتهي المباراة بفوز بطل أوروبا.

إيطاليا المجر دوري الأمم الأوروبية
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