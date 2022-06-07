ملف - مقاطعة الرابطة ومهند لاشين وأنس أسامة.. كل تصريحات مرتضى في مؤتمر ناري
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:56
كتب : FilGoal
عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في نادي الزمالك بعد اجتماع مع مجلس الإدارة
مهند لاشين
النادي : طلائع الجيش
عمر كمال
النادي : فيوتشر
نستعرض معا أبرز تصريحات رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي الناري عن مقاطعة رابطة الأندية ومهند لاشين وعمر كمال وأنس أسامة والتصالح مع كهربا وانتقال مصطفى فتحي للأهلي.
طالع كل التصريحات من هنا
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