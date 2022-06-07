ملف - مقاطعة الرابطة ومهند لاشين وأنس أسامة.. كل تصريحات مرتضى في مؤتمر ناري

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في نادي الزمالك بعد اجتماع مع مجلس الإدارة

نستعرض معا أبرز تصريحات رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي الناري عن مقاطعة رابطة الأندية ومهند لاشين وعمر كمال وأنس أسامة والتصالح مع كهربا وانتقال مصطفى فتحي للأهلي.

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