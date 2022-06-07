تقرير: دي ليخت ينضم لقائمة المرشحين لدعم دفاع تشيلسي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

دخل ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا وفريق يوفنتوس الإيطالي دائرة المرشحين للانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" أن تشيلسي معجب بقدرات دي ليخت، ويرى أنه الخيار الأنسب لدعم دفاع الفريق.

يأتي ذلك بعد رحيل كل من أندرياس كريستينسين وأنطونيو روديجير بشكل مجاني بعد نهاية عقدهما مع النادي الإنجليزي.

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ويعد جيوليس كوندي مدافع إشبيلية الإسباني الخيار الأول لتدعيم دفاع تشيلسي، والأقرب للانضمام للبلوز في الصيف الجاري.

وإذا سارت المفاوضات بين تشيلسي وإشبيلية بشكل جيد ستصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وعلق دي ليخت على مستقبله مع يوفنتوس قائلا: "هناك محادثات جارية بيني وبين يوفنتوس، وبمجرد أن تأتي اللحظة المناسبة سأقرر تمديد تعاقدي أو البحث عن نادي آخر".

وانضم دي ليخت البالغ من العمر 22 عاما لصفوف يوفنتوس قادما من أياكس في 2019 مقابل 75 مليون يورو.

دي ليخت تشيلسي يوفنتوس
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