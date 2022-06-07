كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. إثارة الثانية الأخيرة تقود الرياضي للفوز على بيروت في نهائي لبنان

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد مع نادي الرياضي اللبناني

حقق فريق الرياضي الفوز على بيروت في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد

وفاز فريق الرياضي الذي يضم بينه صفوفه النجم المصري إسماعيل أحمد لاعب منتخب مصر السابق، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 3-2 في مجموع المباريات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الثانية الأخيرة بعدما سجل فريق بيروت ثلاثية قبل انطلاق صافرة النهاية تعادل بها في النتيجة 68-68.

قبل أن تتوقف المباراة ليراجع طاقم التحكيم الكرة ويتأكد أنها لم تخرج من يد لاعب بيروت قبل نهاية المباراة.

ليتم إلغاء الثلاثية وإعلان فوز فريق الرياضي.

ويحتاج الرياضي للفوز بمباراة واحدة أخرى من أجل التتويج بلقب الدوري اللبناني.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

ثم انضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري عقب نهائي الموسم في مصر بخسارة الدوري أمام الأهلي.

كرة سلة إسماعيل أحمد
نرشح لكم
NBA - جولدن ستيت يسحق بوسطن ويعادل النتيجة في سلسلة النهائي كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي كرة سلة - الزمالك يجدد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين
أخر الأخبار
فتح باب الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم 11 دقيقة | الكرة المصرية
كوريري ديللو سبورت: بوجبا خضع للكشف الطبي مع يوفنتوس 15 دقيقة | ميركاتو
المصري بالسلوم: سنقدم مباراة جيدة أمام الأهلي.. ومناشدة لـ اتحاد الكرة 30 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: دي ليخت ينضم لقائمة المرشحين لدعم دفاع تشيلسي 38 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يقترب من ضم بديل ترينت 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد نهاية الموسم.. تعرف على 81 تغييرا فنيا في دوري الدرجة الثانية ساعة | الدرجة الثانية
تقرير: تشيلسي وتوتنام ودورتموند يرغبون في ضم جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس آسيا – فلسطين من أجل إنجاز تاريخي ثالث.. و5 منتخبات عربية في السباق ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 3 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 4 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية