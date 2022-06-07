كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. إثارة الثانية الأخيرة تقود الرياضي للفوز على بيروت في نهائي لبنان

حقق فريق الرياضي الفوز على بيروت في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة.

وفاز فريق الرياضي الذي يضم بينه صفوفه النجم المصري إسماعيل أحمد لاعب منتخب مصر السابق، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 3-2 في مجموع المباريات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الثانية الأخيرة بعدما سجل فريق بيروت ثلاثية قبل انطلاق صافرة النهاية تعادل بها في النتيجة 68-68.

قبل أن تتوقف المباراة ليراجع طاقم التحكيم الكرة ويتأكد أنها لم تخرج من يد لاعب بيروت قبل نهاية المباراة.

ليتم إلغاء الثلاثية وإعلان فوز فريق الرياضي.

ويحتاج الرياضي للفوز بمباراة واحدة أخرى من أجل التتويج بلقب الدوري اللبناني.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

ثم انضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري عقب نهائي الموسم في مصر بخسارة الدوري أمام الأهلي.