بيراميدز يفوز على اتحاد جدة وديا

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

بيراميدز - اتحاد جدة

فاز فريق بيراميدز على اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ملعب الفريق السعودي.

وسجل أسامة جلال مدافع بيراميدز هدف فوز فريقه في المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق السعودي في الدقيقة 70.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يعلن موعد أولى تدريبات كرة القدم النسائية الزمالك يهزم الاتصالات بثنائية وديا الاتحاد المصري لـ الاسكواش يرد على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا

وشهدت المباراة عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بعد غياب لمدة 11 شهرا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستأنف بيراميدز مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي 2021.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

اقرأ أيضا:

الشوربجي يفسر قراره بتمثيل إنجلترا

بيان - اتحاد الاسكواش يرد على قرار الشوربجي

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

عودة نجم بيراميدز بعد 11 شهرا من الغياب

بيراميدز اتحاد جدة أسامة جلال
نرشح لكم
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي اتحاد الكرة: هكذا سيقام السوبر في الإمارات.. وتم تحديد حكام مباراة القمة مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين
أخر الأخبار
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول ساعة | منتخب مصر
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ ألميريا: لا نستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" 2 ساعة | الكرة المصرية
فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه 2 ساعة | منتخب مصر
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك