بيراميدز يفوز على اتحاد جدة وديا

فاز فريق بيراميدز على اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ملعب الفريق السعودي.

وسجل أسامة جلال مدافع بيراميدز هدف فوز فريقه في المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق السعودي في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بعد غياب لمدة 11 شهرا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستأنف بيراميدز مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي 2021.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

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