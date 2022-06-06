مؤتمر ستونز: الفوز على ألمانيا في اليورو كان دافعا لنا.. وتعلمنا من خسارة المجر الكثير

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

جون ستونز

شدد جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا أن الفوز على ألمانيا في يورو 2020 مكان دفعة كبيرة للفريق مشيرا إلى أن الجميع تعلم من خسارة المجر.

ويلعب منتخب إنجلترا مع ألمانيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية المستوى الأول.

وقال ستونز في المؤتمر الصحفي: "فوزنا على ألمانيا في يورو 2020 كان خطوة كبيرة لنا كفريق للتقدم في تلك البطولة وإظهار قدرتنا على ذلك".

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وأضاف "لقد وضعنا علامة الآن حيث يتعين علينا تكرار أشياء من هذا القبيل. علينا أن نكون متسقين في الفوز والتغلب على الفرق الكبيرة واللعب بشكل جيد ضدهم. هذا هو التحدي بالنسبة لنا كلاعبين. لقد وضعنا العائق".

وواصل "لقد تعلمنا من خسارة المجر، يجب ان نظهر شخصيتنا وخبرتنا في مثل هذه المواقف ويا لها من مواجهة غدا لكي نثبت ذلك".

وتابع "كنا سنلعب على مدار العام إذا استطعنا/ الكل يقاتل من أجل مكانه في كأس العالم ويحاول اللعب بشكل جيد".

وأتم "لا أعتقد أن الموسم الطويل كان سبب النتيجة أمام المجر. ليس من السهل التوقف ثم الاستمرار مرة أخرى. كان للحرارة تأثير جسدي كبير".

وتعادل منتخب ألمانيا مع إيطاليا في المباراة الأولى بينما تلقى منتخب إنجلترا الهزيمة بهدف دون رد أمام المجر.

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