إيكاردي يعلن بقائه مع باريس سان جيرمان

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

إيكاردي يحتفل بهدف باريس سان جيرمان في لوريان

أعلن ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان بقاؤه مع الفريق الفرنسي حتى نهاية عقده.

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

وقال إيكاردي في تصريحات عبر صحيفة جازيتا ديلو سبورت: "مسيرتي تحت التهديد؟ لا يزال لدي عقد لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان عكس ما يقال".

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وأضاف "لا تقلقوا ما زلت في الـ 29 من عمري والناس يعرفون من أنا بعد تسجيلي أكثر من 200 هدف، والآن قد قررت البقاء هنا وجعل نفسي متاحا".

إيكاردي كان قد انضم لباريس سان جيرمان في 2020 قادما من إنتر ميلان.

وشارك إيكاردي منذ انضمامه لباريس سان جيرمان في 92 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وصناعة 10 أهداف.

ماورو إيكاردي باريس سان جيرمان
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