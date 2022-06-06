جوارديولا يحذر برشلونة من التعاقد مع برناردو سيلفا

أرسل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تحذيرا لـ برشلونة بخصوص التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب الفريق الإنجليزي.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وأشارت بعض التقارير أن برشلونة يسعى للتعاقد مع برناردو سيلفا حال رحيل فرينكي دي يونج متوسط ميدان الفريق الكتالوني.

وتجاوب جوارديولا بخصوص ذلك في تصريحات نشرتها "ماركا" مازحا: "سيواجهون أوقاتا صعبة (في إشارة إلى صعوبة التعاقد مع اللاعب البرتغالي)"

وعن سؤاله عما إذا كان ليفاندوفسكي سيتأقلم في برشلونة، إذ قال: "ليس لدي أي فكرة عن انتقاله إلى برشلونة، لكن هل سيتأقلم هناك؟ نحن نتحدث عن ليفاندوفسكي، سيتكيف في أي مكان".

وأضاف "لكنني لا أعرف إذا ما كان برشلونة يمكنه ضمه بسبب الوضع الاقتصادي، أو إذا ما كان بايرن ميونخ سيتركه يرحل".

وكانت "موندو ديبورتيفو" كشفت أن برشلونة اختار الهولندي فرينكي دي يونج للرحيل عن النادي هذا الموسم من أجل تدعيم الفريق بمراكز آخرى.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يعلم بالفعل أن دي يونج أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الوقت الحالي لكنه يعي ضرورة التخلي عن بعض اللاعبين المهمين للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

ونوهت الصحيفة أن الخيار البديل لإدارة البلاوجرانا لتعويض رحيل دي يونج هو برناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

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