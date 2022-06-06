مؤتمر ساوثجيت: ألمانيا والبرازيل هما المقياس للجميع.. سنخوض اختبارا هاما

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا على أن ألمانيا والبرازيل هما المقياس لأي منتخب في ثبات المستوى خلال البطولات.

ويلعب منتخب إنجلترا مع ألمانيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية المستوى الأول.

وقال جاريث ساوثجيت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألمانيا: "بالنسبة لي، لا تزال ألمانيا والبرازيل هي المعيار بالنسبة للبلدان التي فازت بالبطولات بانتظام وثبات".

وأضاف "عليك أن تحترم ما كانوا عليه وما هم عليه كدولة، من منظور كرة القدم. هذه العقلية، علينا مواصلة المحاولة للوصول إلى المراحل الأخيرة من المنافسة والمباريات مثل الغد رائعة بالنسبة لنا. إنه بالضبط نوع الاختبار الذي نحتاجه".

وتابع "أعتقد أنه مقياس كبير بالنسبة لنا. سيكون هذا اختبارا رائعا لما وصلنا إليه في هذه اللحظة بالذات لكنها لن تحدد أين نحن في غضون خمسة أشهر. إذا هزمناهم غدا فهذا لا يعني أننا سنكون بخير في غضون خمسة أشهرفسيحدث الكثير في هذه الفترة".

وواصل "لكن أحد أصعب التحديات التي واجهناها قبل عامين كان أننا وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن هل يمكننا التغلب على الفرق الأكبر؟".

واستكمل "منذ ذلك الحين، فزنا في إسبانيا وهزمنا بلجيكا في ويمبلي وهزمنا ألمانيا. بدأنا نحقق هذه النتائج وعلينا مواصلة محاولة القيام بذلك".

وأتم "جيمس جاستن وفيكايو توموري لن يكونا جاهزين للمباراة وسيغيب فيل فودين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، نتوقع تواجد مارك جويهي ورحيم ستيرلنج".

وتعادل منتخب ألمانيا مع إيطاليا في المباراة الأولى بينما تلقى منتخب إنجلترا الهزيمة بهدف دون رد أمام المجر.

اقرأ أيضا:

الشوربجي يفسر قراره بتمثيل إنجلترا

بيان - اتحاد الاسكواش يرد على قرار الشوربجي

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

عودة نجم بيراميدز بعد 11 شهرا من الغياب