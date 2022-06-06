التشكيل - فرنسا بدون بنزيمة ومبابي وفاران في مواجهة رفاق مودريتش

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا واسكلتندا - يورو 2020

في غياب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ورافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد للإصابة، أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا تشكيل فريقه لملاقاة مضيفه كرواتيا.

يأتي ذلك في مباراة الجولة الثانية لمجموعات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

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حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: بنجامين بافار - ويليام ساليبا - بريسنيل كيمبيمبي - لوكاس ديني

خط الوسط: ماتيو جيندوزي - أوريلين تشاوميني

أمامهما: موسى ديابي - كريستوفر نكونكو - أدريون رابيو

خط الهجوم: وسام بن يدر

ويتواجد كريم بنزيمة نجم ريال مدريد على مقاعد البدلاء.

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - مارتن إرليك - دوماجوي فيدا - بورنا باريسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: لورفرو ماير - أنتي بوديمير - جوسيب بريكالو

ويحتل منتخب النمسا صدارة المجموعة بفضل فوزه على كرواتيا 3-0.

ويليه منتخب الدنمارك بفوزه المفاجئ على فرنسا 2-1.

منتخب كرواتيا منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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