كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أحمد فتحي

أعلن الزمالك تمديد تعاقده مع أحمد فتحي لاعب فريق الطائرة بالنادي لمدة 4 مواسم مقبلة.

أحمد فتحي هو أحد العناصر الأساسية التي شاركت في تتويج الزمالك ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي.

ووقع اللاعب على العقود الجديدة، خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالنادي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة الأهلي على بطولات الكرة ىالطائرة.

وكان الزمالك قد توج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة النهائية.

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.