بعد إصابته بالرباط الصليبي.. مهاجم الإسماعيلي يجري جراحة ناجحة في القاهرة

أجري أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، التي أقيمت بأحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة خلال مشاركته أمام التل الكبير في مباراة ودية مؤخرا استعدادا لمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت العملية الجراحية التي خضع لها أبو بكر عصر أمس الأحد تحت إشراف طبيب استشاري في وجود إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب بالفريق الذي رافق اللاعب وسيغيب عن الفريق لمدة تزيد عن ٦ أشهر.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، علي إجراء اتصال هاتفي للإطمئنان علي نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الشاب.

ويلعب الإسماعيلي أمام فريقي الداخلية والبنك الأهلي ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وكان الإسماعيلي قد فاز وديا أمس على منتخب دمياط بسداسية دون رد قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم من أجل التقاط الأنفاس.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

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