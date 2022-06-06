NBA - جولدن ستيت يسحق بوسطن ويعادل النتيجة في سلسلة النهائي
الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:20
كتب : FilGoal
فاز جولدن ستيت واريورز على بوسطن سيلتيكس في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.
واستطاع جولدن ستيت معادلة النتيجة في السلسلة بعدما خسر المباراة الأولى على ملعبه، بعدما كان متقدما في النتيجة بفارق 12 نقطة قبل الربع الرابع.
وتغلب جولدن ستيت على بوسطن بنتيجة 107-88 وبفارق 19 نقطة، وذلك قبل أن تنتقل السلسلة إلى ملعب بوسطن في المباراتين الثالثة والرابعة.
وتألق ستيفن كيري نجم جولدن ستيت خلال المباراة وسجل 29 نقطة والتقط 6 متابعات وقدم 4 تمريرات حاسمة. وسجل أيضا 3 تسديدات ثلاثية.
أما جيسون تايتوم نجم بوسطن سجل 28 نقطة والتقط 6 متابعات وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين فجر الخميس المقبل في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة.
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