وديتان لـ الإسماعيلي ضد الداخلية والبنك الأهلي في القاهرة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:04

كتب : بسام أبوبكر

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - باهر المحمدي

اتفق نادي الإسماعيلي على خوض مباراتين وديتين في القاهرة خلال التوقف الدولي الحالي.

ويلعب الإسماعيلي أمام فريقي الداخلية والبنك الأهلي ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات الاتفاق على تنظيم مباراتين وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي يومي الأربعاء والخميس.

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وفضل الجهاز الفني المبيت بأحد فنادق العاصمة نظرا لضيق الوقت بين الوديتين ولتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق خلال فترة التوقف الحالية.

ويحرص حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون على الإستفادة من المباريات التجريبية في تحقيق مزيد من التفاهم والترابط والإنسجام بين كافة اللاعبين.

ويأتي ذلك إلى جانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابات وتجريب أكثر من لاعب في مراكز مختلفة لتحقيق المرونة التكتيكية فضلاً عن التعرف على مدى إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تنفيذها قبيل استئناف اللقاءات الرسمية.

وكان الإسماعيلي قد فاز وديا أمس على منتخب دمياط بسباعية دون رد قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم من أجل التقاط الأنفاس.

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