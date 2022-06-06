انتهت ودي - اليابان (0)-(1) البرازيل.. نهاية اللقاء

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

يستضيف منتخب اليابان فريق البرازيل وديا ضمن مباريات التوقف الدولي.

وكان منتخب البرازيل قد تغلب على كوريا الجنوبية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وديا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق76 جووووول نيمار من ركلة جزاء على يسار حارس مرمى اليابان

ق75 تسديدة قوية من نيمار يتصدى لها حارس المرمى ويتابعها خيسوس في العارضة قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 حارس اليابان يتألق أمام تسديدة نيمار

ق39 تسديدة رافينيا بجوار القائم الأيمن

ق26 رأسية كاسيميرو أعلى العارضة

ق19 تسديدة قوية من رافينيا ولكن تألق حارس اليابان

ق2 القائم الأيمن ينقذ اليابان من هدف مبكر بعد تسديدة لوكاس باكيتا

انطلاق المباراة

ودي البرازيل اليابان
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