تنس - أنس جابر تواصل إنجازاتها وتتقدم للمركز الرابع عالميا

واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر إنجازاتها في تاريخ اللعبة وتقدمت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي.

وباتت أنس أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى ذلك المركز المتقدم في اللعبة.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 27 عاما رصيدها إلى 4150 نقطة وبفارق 176 نقطة فقط عن المركز الثاني.

وحافظت البولندية إيجا سوتيك على الصدارة بـ 8631 نقطة بعد حصدها للقب بطولة رولان جاروس.

وبذلك تكون أنس جابر قد تقدمت مركزين بعدما كانت في المركز السادس في التصنيف الأخير.

أما اللاعبة المصرية ميار شريف فهبطت مركزا واحدا لتصبح الـ 50 عالميا بـ 1175 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.