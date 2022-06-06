إيهاب جلال سابع فائزي الألفية.. ماذا يفعل مدرب منتخب مصر في أول مباراة رسمية؟

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع منتخب مصر

خاض إيهاب جلال مباراته الرسمية الأولى كمدرب لمنتخب مصر، محققا الفوز على غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

منذ عام 2000 تولى قيادة منتخب مصر 10 مدربين قبل إيهاب جلال، ليصبح هو الحادي عشر.

البداية أتت بعودة المدرب التاريخي محمود الجوهري لولاية رابعة في مارس 2000، خلفا للفرنسي جيرار جيلي.

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وإليكم ماذا فعل كل مدرب لمنتخب مصر منذ عام 2000 في مباراته الرسمية الأولى. (من هنا)

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