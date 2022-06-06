الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. وهذه كواليس حديثي مع أبو جبل بعد إفريقيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

مران مصر - منتخب مصر - عصام الحضري

ينتظر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر عودة حارسه محمد الشناوي بعد الغياب عن مواجهة غينيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مبارياته في التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نتمنى أن تكون مسحة الشناوي سلبية وأتوقع ذلك ليتواجد معنا غدا ويسافر لمواجهة إثيوبيا".

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وغاب محمد الشناوي عن مباراة مصر وغينيا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "كنا مصرين على تحقيق الفوز حتى النهاية وهو ما حدث في الدقيقة 88".

وتابع "الكل يفكر في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار، الأداء سيتحسن مستقبلا".

وأتم "أشكر محمد أبو جبل وصبحي وجاد، الكل هدفه مصلحة منتخب مصر".

وعلى جانب آخر، قال عصام الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ضياء السيد هو أول من منحني الفرصة لتولي تدريب حراس المرمى".

وواصل "لا أتأخر عن أي حارس بالنصيحة، أحاول نقل خبراتي لهم دائما لكي نصل لأفضل مستوى".

واستكمل "أتعامل مع حراس المرمى كحارس مثلهم وليس مدرب، لدي قناعة بحراس المرمى الذين قمت باختيارهم للمنتخب".

وأردف "الحارس الذي سيلعب بشكل متواصل سيكون دائما تحت النظر للانضمام للمنتخب وليس من يشارك في مباراتين أو ثلاث وفي النهاية باب حراسة مرمى منتخب مصر مفتوح أمام أي حارس".

وأتم "تحدثت مع أبو جبل بشأن تصريحاته الإعلامية بعد أمم إفريقيا ولم يظهر بعدها، إنه حارس جيد ودائما ما يحاول أن يركز في التدريبات والمباريات للظعهور بأفضل مستوى".

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا 9 يونيو الجاري في الجولة الثانية من التصفيات قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.

مصر غينيا تصفيات أمم إفريقيا عصام الحضري
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