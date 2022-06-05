انتهت في دوري الأمم الأوروبية - التشيك (2) - (2) إسبانيا.. البرتغال (4) - (0) سويسرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في دوري الأمم الأوروبية، بين التشيك وإسبانيا، وبين البرتغال وسويسرا.

وتقام المباراتين في الجولة الثانية لدور المجموعات في المستوى الأول.

ويتنافس المنتخبات الأربعة في المجموعة الثانية، التي يتصدرها منتخب التشيك بفوزه على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.

على الناحية الأخرى تعادل منتخب البرتغال مع إسبانيا خارج الديار بهدف لكل فريق.

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التشيك 2-2 إسبانيا

نهاية المباراة

ق 90 جوووووووول إنيجو مارتينيز ينقذ إسبانيا بهدف التعادل

ق 66 جووووووووول يان كوتشا يخادع أوناي سيمون ويستغل تقدمه مرسلا الكرة فوقه إلى الشباك.. إسبانيا تتأخر مجددا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 جووووووووول جافي يسجل التعادل بعد تمريرة من رودري قبل نهاية الشوط

ق 24 إصابة مبكرة في صفوف التشيك.. ياروسلاف زيليني يغادر الملعب ويأتي ياكوب يانكتو بدلا منه

ق 5 جوووووووووول التشيك تصعق ضيوفها مبكرا.. ياكوب بيسيك يتلقى تمريرة يان كوتشا ويسجل الهدف الأول

بداية المباراة

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البرتغال 4-0 سويسرا

نهاية المباراة

ق 68 جووووووووول جواو كانسيلو يسجل الرابع بعد تمريرة حاسمة من برناردو سيلفا.. هدف من ثنائي مانشستر سيتي

ق 51 هاتريك رونالدو ولكن تقنية الفيديو تتدخل.. تسلل يفسد الاحتفالات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40 جووووووووول الثاني من رونالدو في 5 دقائق والثالث للبرتغال بعد تمريرة من جواو كانسيلو

ق 35 جووووووول رونالدو يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من ديوجو جوتا

ق 15 جوووووووول صحيح هذه المرة.. رأسية من رونالدو يتصدى لها الحارس ليتابعها ويليام كارفاليو في الشباك

ق 8 الهدف يلغى بداعي وجود لمسة يد

ق 5 جوووووول مبكر يشعل الأجواء.. هاريس سيفيروفيتش يسجل الأول ولكن مراجعة تقنية الفيديو قائمة

بداية المباراة