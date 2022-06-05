مباشر تصفيات إفريقيا - مصر ضد غينيا
الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
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انطلاق المباراة
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