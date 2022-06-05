انتهت ملحق كأس العالم - ويلز (1)-(0) أوكرانيا.. ويلز إلى كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ويلز وأوكرانيا في نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022.

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ويلز تتأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخه بعد 64 عاما من الغياب

نهاية المباراة

ق83. رأسية من أرتين دوبفبيك وهينيسي يتعملق في التصدي

ق82. خروج جاريث بيل ودخول هاري ويلسون

ق75. القائم يمنع الهدف الثاني لويلز عن طريق البديل جونسون

ق65. تسديدة من روسلان مالينوفكسي تمر بجوار المرمى

ق52. تسديدة من تسيجنانكوف من داخل منطقة الجزاء وهينيسي يتألق من جديد ويتصدى للكرة بقدمه

ق48. رامسي يهدر أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من موور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول أول لويلز عن طريق يارمولينكو بالخطأ في مرماه بعد ركلة حرة نفذها جاريث بيل ليكملها الأول في المرمى

ق30. هينيسي يتألق ويمنع الكرة من الوصول لتسينجانكوف المنفرد

ق29. زينشينكو يسدد بقوة ولكن هينيسي يتصدى

ق11. تيمو يارموتشك يهدر انفرادا صرحيا بالمرمى

ق8. تسديدة من تسينجانكوف ولكن هينيسي يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل