طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمد حمدي وموعد عودته

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن الحالة الطبية لـ محمد حمدي ظهير أيسر الفريق.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مصطفى المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: "خاض حمدي مباراة المصري وتعرض للإصابة ليخضع لآشعة فحوصات طبية خلال الأيام الماضية".

وكشف المنيري "جاءت نتيجة الآشعة إصابة اللاعب بمزق في عضلات البطن".

وعن موعد عودته أوضح "يحتاج محمد حمدي للعلاج والتأهيل لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع منذ إصابته".

واختتم تصريحاته "يخضع حمدي حاليا لبرنامج مكثف ليكون جاهزا لخوض مباراة إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري بعد التوقف الدولي".

ويتوقف الدوري المصري حاليا بسبب التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الأحد أمام غينيا على استاد القاهرة في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري بـ 43 نقطة من 21 مباراة وبلقاء زائد عن الزمالك المتصدر بـ 44 نقطة.

بينما الأهلي يحل ثالثا في ترتيب الدوري بـ 37 نقطة ولكن من 16 مباراة فقط.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام إيسترن كومباني يوم 22 من شهر يونيو الجاري.