جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا

اختار ويلفريد جنونتو عقب مشاركته لأول مرة بقميص منتخب إيطاليا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، رحيم سترلينج نجم إنجلترا ومانشستر سيتي كقدوته.

وأصبح جنونتو أول لاعب من مواليد 2003 يرتدي قميص منتخب إيطاليا، وصنع هدفا بعد مشاركته كبديل أمام ألمانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال جنونتو عبر شبكة راي الإيطالية: "مررت بأسبوع مثير، المدير الفني أعطاني الفرصة وأنا هنا اليوم، مررت بمباراة رائعة وسعيد، كل شيء مر بسرعة، استمتعت باللحظة وكل الحصص التدريبية، وجودي هذا امتياز".

وأضاف "أدين لعائلتي بكل شيء، منذ أن كنت طفلا قدموا التضحيات من أجل وأحاول رد الدين لهم وجعلهم فخورين".

وأكمل عن صناعة الهدف: "رأيت أن ثيلو كيرير لديه بطاقة صفراء، وعندما حصلت على الكرة لم أفكر في أي شيء آخر، قررت أن أتخطاه وأرسل عرضية في مكان صعب بين الحارس والمدافع، وإذا تواجد مهاجم بينهما سيصنع الفارق وهو ما حدث".

ورحل جنونتو عن إنتر بعمر 17 عاما صوب زيورخ السويسري العام الماضي وقال عن تجربته الاحترافية: "في ذلك السن تريد المشاركة، أخذت مخاطرة كبيرة، إنتر منزلي ومن ثم قررت اتخاذ القرار الصعب، لحسن حظي والدي ووكيلي جاءوا معي، وكانوا قريبين مني".

في 2020 انتقل اللاعب الشاب إلى زيورخ السويسري من فريق شباب إنتر.

وسجل الموسم الجاري 10 أهداف وصنع 5 في 36 بالدوري وكأس سويسرا.

وأتم عن نجمه المفضل: "رحيم سترلينج، هو لاعب عالمي ومرن ويستطيع تحديد المباريات بأسلوبه، هذا ما أحاول فعله، أود اللعب في كل المراكز الهجومية".

اللاعب البالغ 18 عاما يمتلك الجنستين الإيفوارية والإيطالية، وتدرج في كل فئات المنتخب الإيطالي.

وسجل بقميص إيطاليا تحت 19 عاما 5 أهداف في 10 مباريات.