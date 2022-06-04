اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق

السبت، 04 يونيو 2022 - 23:32

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قرر اتحاد الكرة المصري التكفل بمصاريف علاج وائل فاروق حكم الدرجة الأولى.

وتعرض وائل فاروق لحادث مروع خلال الساعات الماضية تسبب في احتجازه في العناية المركزة تحت الملاحظة نظرا لخطورة حالته الصحية.

وحرص عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على التواجد في المستشفى ومتابعة حالة الحكم وائل فاروق مع أسرته وإدارة المستشفى.

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وتعهد عبد الفتاح بتقديم اتحاد الكرة كل سبل الدعم المادي والمعنوي للوقوف بجانبه.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للحكم وائل فاروق.

اتحاد الكرة وائل فاروق
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