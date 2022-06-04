انتهت دوري الأمم - إيطاليا (1)-(1) ألمانيا.. لا فائز
السبت، 04 يونيو 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول رفقة المجر وإنجلترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 72: جووووووول التعاااااادل.. كيميتش يستغل التعثر الدفاعي ويسجل التعادل مباشرة
ق 70: جووووووول أووووووول لورينزو بيليجريني يسجل الهدف الأول بعد عرضية من ويلفريد جنوتو.
ق 56: تصويبة قوية من ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 47: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من سكاماكا تمر بجوار
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: تصويبة صاروخية من جنابري تمر أعلى العارضة
ق 30: لاعبو إيطاليا يقعون في مصيدة التسلل للمرة الخامسة.
ق 15: تسديدة من سيرج جنابري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوناروما.
بداية اللقاء