انتهت دوري الأمم - إيطاليا (1)-(1) ألمانيا.. لا فائز

السبت، 04 يونيو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

باستوني - جنابري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول رفقة المجر وإنجلترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 72: جووووووول التعاااااادل.. كيميتش يستغل التعثر الدفاعي ويسجل التعادل مباشرة

ق 70: جووووووول أووووووول لورينزو بيليجريني يسجل الهدف الأول بعد عرضية من ويلفريد جنوتو.

ق 56: تصويبة قوية من ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 47: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من سكاماكا تمر بجوار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تصويبة صاروخية من جنابري تمر أعلى العارضة

ق 30: لاعبو إيطاليا يقعون في مصيدة التسلل للمرة الخامسة.

ق 15: تسديدة من سيرج جنابري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوناروما.

بداية اللقاء

إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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