تشكيل إنجلترا - المشاركة الدولية الأولى لـ بوين وجاستن أمام المجر

السبت، 04 يونيو 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

هاري كين إنجلترا

يظهر جارود بوين وجيمس جاستن للمرة الأولى دوليا مع منتخب إنجلترا خلال التشكيل الذي أعلنه جاريث ساوثجيت لمواجهة المجر.

ويلعب منتخب إنجلترا مع المجر على ملعب بوشكاك أرينا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل إنجلترا الظهور الاول لبوين لاعب وستهام وجاستن لاعب ليستر سيتي مع المنتخب في مباراة دولية.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر - كونور كودي - هاري ماجواير

الوسط: ترينت أليكساندر أرنولد - جودي بيلينجهام - ديكلان رايس - جيمس جاستن

الهجوم: جارود بوين - هاري كين - ماسون ماونت

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بجانب كل من المجر وألمانيا وإيطاليا.

إنجلترا المجر دوري الأمم الأوروبية
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