خبر في الجول – بسبب موعد 30 يونيو.. الأهلي يستأنف على تغريمه لصالح هدرسفيلد

السبت، 04 يونيو 2022 - 14:53

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

قرر الأهلي الاستئناف على قرار غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب تغريمه لصالح نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي في أزمة إعارة رمضان صبحي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي في استئنافه على الغرامة المالية سيستند على رفض هدرسفيلد مد إعارة رمضان صبحي لشهرين بعد 30 يونيو بسبب توقف الموسم لتفشي فيروس كورونا وأصر على نهاية إعارة اللاعب وهو ما حدث بالفعل لتنتهي الإعارة قبل نهاية الموسمين المحلي والإفريقي.

كما أن الأهلي سيؤكد في استئنافه أن اللاعب تعرض للإصابة ولم يشارك بشكل مستمر ما يعني أنه لم يحقق الاستفادة الكاملة منه والتي يستوجب معها دفع الحوافز المتفق عليها حال الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ماذا حدث؟

قبل عدة أيام أعلنت غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي تغريم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد.

وجاءت تلك العقوبة في ظل وجود خلاف بين الأهلي وهدرسفيلد على أحقية الثاني في الحصول على 300 ألف دولار وفقا لاتفاق يبن الطرفين في التعاقد حال تتويج رمضان مع الأهلي بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

أما نص العقوبة فجاء كالتالي:

يجب أن يدفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة لـ 5% فائدة سنوية اعتبارا من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي.

150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان.

يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي / المدعى عليه.

وفقا للبند رقم 24 من اللوائح الخاصة بحالة اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار أغسطس 2021)، إذا لم يتم السداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار، فسيتم تطبيق العواقب التالية.

يُمنع المدعى عليه (الأهلي) من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

الحد الأقصى للحظر يصل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

يتم تنفيذ الإيقاف عند الطلب من لجنة الانضباط في فيفا في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة).

- يجب دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20000 دولار أمريكي من قبل المدعى عليه (الأهلي).

رمضان صبحي الأهلي هدرسفيلد
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